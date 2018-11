SPAL, Mattioli blinda Semplici: "Ha la fiducia di tutti"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Leonardo Semplici non rischia l'esonero da parte della SPAL. Lo ha ammesso Walter Mattioli, presidente del club estense. "Lo stimiamo, abbiamo tutti fiducia in lui. Ogni tanto lo critico anche io, ma le sue capacità non si discutono", le parole riportate dall'edizione odierna di Tuttosport a pochi giorni dalla sfida di Torino in casa della Juventus.