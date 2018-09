Napoli, rebus punta e mediana: Ancelotti non cambia filosofia

Come finirà il 4° turno di Serie A? I pronostici della redazione di TMW

SPAL, Mattioli: "Orgoglioso ed emozionato per il nuovo stadio"

Juventus, per Dybala mercato sempre aperto: Atletico e United attente

Atalanta, parla il Papu Gomez: "Europa, dispiace per i tifosi e la società"

Juventus, il nuovo che avanza: possibile maglia da titolare per Emre Can

Milan, il piano per ritornare nel G8 europeo: dallo stadio al marchio

Barella: "Felice per chiamata Mancini, ma voglio giocare l'Europeo U21"

Mandragora: "La squalifica? L'ho accettata, ma non c'è stata equità"

Roma, De Rossi difende Olsen: "Non vedo una carenza in porta"

Torino, Mazzarri: "Zaza? Giocheranno quelli in forma"

Sulle colonne di Tuttosport troviamo una lunga intervista al presidente della SPAL Walter Mattioli : "Il nuovo stadio? Sono emozionato, orgoglioso e felice. È incredibile quello che siamo riusciti a fare. Una delle intuizioni vincenti è stata quella di coinvolgere i nostri sponsor e siamo stati bravi a trovare 30-40 aziende che hanno lavorato senza sosta come se lo stadio fosse loro. Abbiamo costruito uno stadio all'avanguardia e aggiunto un gioiello a una città deliziosa come Ferrara. La sfida con l'Atalanta? Sarà una battaglia, l'ho detto al mio amico Percassi".

Invio richiesta in corso...

Utilizzo dei Cookie

PROSEGUO

Utilizziamo cookie, anche di terze parti, per migliorare l'esperienza di navigazione e per inviarti messaggi promozionali personalizzati.Proseguendo con la navigazione acconsenti al loro uso in conformità alla nostra Cookie Policy