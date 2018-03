SPAL, Meret: "Napoli nel futuro? Club importante, vedremo"

© foto di Federico Gaetano

Alex Meret, portiere della SPAL, ha rilasciato quest'oggi una lunga intervista al Corriere dello Sport durante la quale ha parlato dei suoi sogni per il futuro: "Sono all'inizio della mia carriera, devo crescere tanto e mi impegno ogni giorno per farlo. Le voci sull'interesse del Napoli arrivano anche a me, mi fa piacere essere preso in considerazione, specie trattandosi di un club così importante. Oggi ho in testa solo la Spal, il futuro si vedrà".

Sulla Nazionale, questo il pensiero di Meret: "Le ambizioni ci sono, come le hanno tutti. Se avrò la possibilità, farò il massimo per meritarla. Comunque non sta a me decidere. Ci sono altri grandi portieri davanti a me, penso a Donnarumma, Perin e Sirigu che sono già nel giro, così come stanno facendo ottime cose Cragno e Sportiello. La concorrenza fa bene".