© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il centrocampista della SPAL, Simone Missiroli, ha commentato lo 0-0 della sua squadra contro l'Udinese: "Abbiamo sempre fatto la partita, il rammarico è non aver fatto qualche vittoria in più. Manca sempre quel passettino per fare il salto di qualità. Il risultato non sta arrivando ma arriverà, dobbiamo fare la corsa su di noi e cercare di fare qualche vittoria", le parole riportate da estense.com.