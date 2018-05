SPAL, non solo Gomis jr. Piace Thereau della Fiorentina

© foto di Federico De Luca

La SPAL inizia a lavorare sul mercato in vista della prossima stagione. Nella giornata di ieri vi abbiamo raccontato dell'arrivo prossimo di Maurice Gomis, fratello di Alfred in arrivo dalla Nocerina. Ma il club estense, scrive la Nuova Ferrara, ha messo nel mirino anche Cyril Thereau, attaccante della Fiorentina che nella seconda parte di stagione si è visto raramente in campo nell'undici di Stefano Pioli.