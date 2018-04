SPAL, patron Colombarini: "Semplici resta qui. Dove volete che vada?"

© foto di Insidefoto/Image Sport

Il patron della SPAL Francesco Colombarini ha parlato al termine della sfida pareggiata contro la Fiorentina al Franchi: "Abbiamo conquistato un punto importantissimo. La squadra ha giocato come volevamo, con un po' di fortuna che in questo momento non guasta. Se ho sperato nel colpaccio? No, sarebbe stato troppo visto l'andamento della gara. Non potevamo pretendere di vincere anche se nel calcio non si sa mai. Sono molto felice per Semplici, è nato qui e questa partita era importante per lui. Se resta con noi? Certo, dove volete che vada? Se non ce lo portano via (ride). La Fiorentina? Ha mezzi importanti, lo ha dimostrato anche oggi. Non ha segnato perché noi abbiamo un grande portiere. Gli infortuni? Ci danno qualche preoccupazione ma speriamo di recuperare presto qualcuno. Schiattarella mi dicono che sarà pronto mercoledì e sarebbe ottimo, perché le assenze si fanno sentire. Chi ha giocato al posto dei titolari contro i viola ha fatto bene, ma non è all'altezza di chi gioca di solito". A riportarlo è LoSpallino.com.