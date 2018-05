SPAL, può arrivare Hetemaj a parametro zero

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

C'è la SPAL sulle tracce di Perparim Hetemaj, centrocampista in uscita dal Chievo. L'Arena scrive che il calciatore in scadenza il prossimo 30 giugno può salutare Verona per accasarsi nel club di Ferrara a parametro zero. Già un anno fa gli estensi avevano cercato il 31enne ex Brescia.