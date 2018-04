SPAL, risposta social di Borriello a Vagnati: "Facciamo chiarezza"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Dopo le parole di Davide Vagnati, CLICCA QUI per l'articolo completo , non si è fatta attendere la risposta di Marco Borriello: "Solo per fare chiarezza, quella che vi mostro è l’esito dell’ultima risonanza magnetica che certifica il mio infortunio dal lontano dicembre. È giusto che si sappia la verità onde evitare strumentalizzazioni sulla mia persona. Spero di rientrare in tempo per poter dare il giusto apporto alla squadra per una meritata salvezza".