SPAL-Roma, 0-3: decidono l'autogol di Vicari, Nainggolan e Schick

© foto di www.imagephotoagency.it

Tutto facile per la Roma nel primo anticipo della trentaquattresima giornata di Serie A. Al Paolo Mazza di Ferrara i giallorossi hanno avuto la meglio sulla SPAL di Leonardo Semplici per 3-0: nel primo tempo l'autogol di Francesco Vicari ha sbloccato la partita, con il difensore che per anticipare Strootman su cross di Pellegrini ha depositato il pallone alle spalle di Meret. Il portiere biancazzurro non ha potuto niente neanche sul secondo gol, realizzato da Radja Nainggolan con un destro in diagonale su azione di calcio d'angolo. Prima gioia in A con la maglia dei capitolini invece, per Patrik Schick che ha chiuso la gara a mezz'ora dalla fine. Con questo successo la Roma si prepara al meglio per la sfida contro il Liverpool e si mette momentaneamente a +3 dalla Lazio e a +4 dall'Inter.