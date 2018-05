Spal-Sampdoria, le formazioni ufficiali: Paloschi sfida Caprari

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Alle 18 scenderà in campo la Spal che spera ancora nella salvezza ma dovrà affrontare la Sampdoria. Semplici ha scelto un 3-5-2 con Paloschi e Antenucci in attacco, per Giampaolo invece 4-3-1-2 con Kownazki e Caprari nel reparto offensivo.

LE FORMAZIONI UFFICIALI:

SPAL (3-5-2): Gomis; Simic, Vicari, Felipe; Lazzari, Grassi, Viviani, Kurtic, Mattiello; Antenucci, Paloschi. All. Semplici.

SAMPDORIA (4-3-1-2): Belec; Bereszinski, Andersen, Regini, Murru; Linetty, Capezzi, Praet; Ramirez; Kownazki, Caprari. All. Giampaolo.