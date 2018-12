© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Il tecnico della SPAL, Leonardo Semplici ai microfoni di Radio Rai ha commentato lo 0-0 arrivato contro il Chievo: "La squadra ha fatto una grande partita contro un ottimo Chievo, la squadra ha dimostrato di avere valori, presupposti per vincere, ha creato occasioni per segnare, non siamo stati fortunati ma complimenti alla squadra perché ha fatto una grande prestazione contro un Chievo in salute. Dobbiamo continuare come abbiamo sempre fatto, il percorso è difficile e lungo ma ci proveremo. Abbiamo cercato di mettere in campo tutti gli attaccanti ma non siamo fortunati in questo momento, non badiamo a queste cose, continuiamo a lavorare, abbiamo rischiato solo due volte ma c'era voglia di vincere e fare i tre punti che mancavano da un po', bisogna continuare con questo piglio e arriveranno i risultati positivi".