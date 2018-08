Spal, Semplici: "Dato continuità al lavoro dello scorso anno"

© foto di Chiara Biondini

Leonardo Semplici, tecnico della Spal, ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la vittoria sul Bologna: "Abbiamo dato continuità al lavoro dello scorso anno, sono arrivati dei giocatori nuovi che hanno portato qualità ed esperienza. Abbiamo fatto la partita che volevamo, con mentalità ed esperienza. Siamo partiti con il piede giusto, non abbiamo fatto ancora niente ma questo ci deve dare la carica per andare avanti così. Kurtic stasera mi ha smentito, di solito lo prendo in giro. Ci ha dato tre punti importanti. Sarebbe stata una beffa pareggiare nel finale, il tempo era scaduto anche da dieci secondi. Siamo riusciti a dare continuità al nostro lavoro. Modulo con due esterni? Con i giocatori che sono arrivati cercheremo di proporre un 4-3-1-2. I ragazzi hanno fatto una grande prestazione sotto tutti i punti di vista, stiamo dando continuità a quello che abbiamo fatto nel finale della scorsa stagione. Il campionato è lungo, ma abbiamo cominciato con il piede giusto".