Spal, Semplici e il bivio salvezza: tra addio e salto in avanti

© foto di Insidefoto/Image Sport

Oggi sulle colonne di TMW il punto sul futuro degli allenatori di Serie A: dalle 11.15, ogni 30 minuti, l'analisi di uno dei 20 protagonisti

IL TREND Fiorentino, vive una carriera da calciatore nelle categorie minori e proprio da lì, dalla gavetta, dall'Eccellenza, parte la sua avventura da tecnico. Che è un'escalation continua: Sangimignano, Figline, Arezzo, Pisa, dove arrivano però due esoneri. La Fiorentina lo adocchia e punta su di lui: tre anni alla guida delle formazioni del settore giovanile, sbarca poi alla Spal dove riesce nel capolavoro del doppio salto C-A, che gli permette anche di vincere la Panchina d'Oro di Lega Pro e l'anno successivo addirittura il campionato di B. Il salto in A non è facile ma gode della stima totale della piazza e della proprietà del club estense.

LA SITUAZIONE ATTUALE Ogni tecnico è legato ai risultati e, nonostante l'amore di Ferrara, lo è anche Leonardo Semplici. E' a +1 dal terzultimo posto con una gara in più giocata e dovrà sudarsi la salvezza fino all'ultimo. Ha avuto rinforzi importanti, alcuni che hanno reso al meglio come Paloschi, altri no vedi Borriello. Kurtic è stato il secondo acquisto interno più oneroso del mercato invernale, segno che la Spal vuole la salvezza a tutti i costi. Raggiungerla potrebbe significare un salto avanti nella carriera di Semplici. Fallirla, potrebbe portare all'addio alla Spal e a un nuovo inizio.

Contratto fino a: 2019

Stipendio: 0,4 milioni di euro

Permanenza: 40%