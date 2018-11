SPAL, Semplici: "Fiducioso sul futuro del calcio italiano"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Ospite di Sky, il tecnico della SPAL Leonardo Semplici ha parlato così della scuola allenatori italiana a margine della Panchina d'Oro: "La scuola italiana è una delle migliori, i colleghi si distinguono anche all'estero, a conferma oggi è stato premiato un bravissimo tecnico come Allegri. Siamo fiduciosi sul futuro del calcio italiano. La SPAL? Abbiamo fatto una buona prestazione ma la vittoria non è arrivata, il percorso di conferma in Serie A è difficile ma abbiamo i mezzi per farlo, l'unità degli intenti tra staff e giocatori ci può permettere di arrivare all'obiettivo finale. La squadra è più consapevole rispetto all'anno scorso, ma dal punto di vista mentale abbiamo sbagliato diverse partite e non deve accadere. Dobbiamo essere sempre superconcentrati, sotto tutti i punti di vista".