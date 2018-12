SPAL, Semplici: "Floccari importante per lo spogliatoio. Valdifiori cresce"

Fonte: estense.com

"Ringrazio tutti per i quattro anni, sono felice di aver tagliato questo traguardo, siamo cresciuti tanto e abbiamo raggiunto obiettivi al mio arrivo impensabili, da condividere con città, dirigenza, giocatori e staff”. Esordisce così in conferenza stampa Leonardo Semplici, prima di affrontare l’argomento Genoa.

Un match reso ancora più difficile dall’avvicendamento avvenuto giovedì sera sulla panchina del Grifone, dove domani esordirà l’ex Ct Cesare Prandelli: “Quando c’è un cambio, nella prima gara una scossa c’è sempre. Non so quello che troveremo, più che altro mi interessa quello che farà la mia squadra, che si dovrà presentare mentalmente pronta fin da subito, non avere incertezze di sorta e far sì che dal primo al novantesimo faccia una partita da Spal”.

Nonostante qualche uomo di valore assoluto, il Genoa si trova ad affrontare, come gli estensi, un momento complicato: “Dovremo essere pronti a fare una grande prestazione contro una squadra di valore, partita per fare un campionato diverso rispetto al nostro. Dovremo comunque essere bravi ad approfittare della loro situazione per provare a portare a casa punti importanti. Abbiamo anche lavorato sull’aspetto difensivo che è quello che ci mette più in difficoltà, ma che è determinante per una squadra come noi”.

Cionek non sarà della partita perchè squalificato, Bonifazi invece è in dubbio per qualche problema accusato dopo la gara di coppa con la Samp ed è in ballottaggio con Simic. Così, Semplici, commenta le questioni tattiche: “Valdifiori sta crescendo, lo abbiamo voluto e cercato. Gli stiamo dando minutaggio, ha fatto una buona gara con la Samp e sia lui che Schiattarella sono pronti per potere essere scelti in base alle garanzie che mi aspetto da entrambi. Floccari in coppa ha ripreso minutaggio e ha acquisito fiducia, mi auguro sia un recupero importante e che mi dia alternativa. Oltre ad essere un calciatore è anche un uomo importante all’interno dello spogliatoio”.

In coppa si è visto anche un ottimo Dickmann che, al momento, si trova chiuso da uno strepitoso Lazzari. Il mister ha parlato anche di questo: “Loro due insieme con un cambio di modulo o spostando Dickmann a sinistra? Con il 3-5-2 la Spal ha ottenuto ottimi risultati e ha valorizzato un giocatore che è sulla bocca di tutti. Snaturare uno come Lazzari mi sembra eccessivo, poi per esigenze o per difficoltà tutto si può fare. Sulla sinistra, invece, abbiamo Fares e Costa che sono giocatori validi”.