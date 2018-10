SPAL, Semplici: "Non meritavamo di perdere. Icardi non sbaglia quei gol"

Leonardo Semplici, allenatore della SPAL, ha così commentato la sconfitta interna degli estensi contro l'Inter ai microfoni di Radio Rai: "Abbiamo fatto una grande partita ed è un enorme dispiacere aver perso. Devo fare i complimenti ai miei ragazzi per aver messo voglia, intensità e determinazione davanti a una squadra forte. Non era semplice: abbiamo interpretato la gara che volevamo, non arrendendoci neanche dopo un rigore sbagliato in svantaggio. Abbiamo raggiunto il meritato pari, prima di cadere per il colpo di un fuoriclasse. Non meritavamo la sconfitta. I ragazzi hanno limitato la qualità dell'avversario ma non ci siamo riusciti fino in fondo. Fa arrabbiare non fare punti dopo una prova così, ma se continuiamo così arriveremo al nostro obiettivo. A Icardi capita una palla del genere e non la sbaglia. Noi abbiamo costruito e fatto la partita. In quella circostanza abbiamo sbagliato e siamo stati puniti".