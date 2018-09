Spal, Semplici: "Partiti impauriti, spese tante energie lunedì"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Queste le parole di Leonardo Semplici nel post partita di Fiorentina-Spal: “Abbiamo trovato una squadra in salute, sapevamo di affrontare un club diverso dal nostro. Noi abbiamo commesso errori che in quattro partite non avevamo mai commesso: abbiamo fatto tutti questi errori in una sola gara, vuol dire che ora sbaglieremo meno… per noi questo era un esame e siamo stati rimandati a settembre, tutto fa parte della nostra crescita. I primi gol presi? Gli episodi condizionano le gare… oggi li abbiamo avuti tutti a sfavore. Siamo partiti titubanti e impauriti. Abbiamo pagato molto lo sforzo di lunedì contro l’Atalanta, dove abbiamo dato tanto. La lotta per l’Europa? La Fiorentina deve lottare per certi obiettivi. Ma mi fermo qua perché devo pensare alla mia squadra”.