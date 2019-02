SPAL, Semplici: "Pjaca? La Fiorentina deve avere pazienza"

© foto di Federico Gaetano

Il tecnico della SPAL, Leonardo Semplici, in vista della sfida contro la Fiorentina ha parlato anche di Marko Pjaca, in un momento difficile. "Da fuori è difficile capire certe situazioni. Ha grandi prospettive, è giovane, e magari ci vuole un po' di pazienza. Le qualità per imporsi le ha, poi Pioli e la società sanno come farlo crescere per fargli raggiungere il livello che i tifosi si aspettano".