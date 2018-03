SPAL, Semplici: "Punto con la Juve può darci ancora più convinzione"

Fonte: tuttojuve.com

© foto di Insidefoto/Image Sport

Il tecnico della SPAL Leonardo Semplici ha parlato a Radio Sportiva dopo lo 0-0 contro la Juventus: "Siamo riusciti a fermare una squadra di grande valore come la Juventus. Questa prestazione ci ha dato un punto che era inaspettato e deve darci convinzione per continuare a credere nel nostro lavoro e raggiungere l’obiettivo della salvezza. Qualcosa è cambiato, abbiamo migliorato diversi aspetti e ci siamo gettati senza paura, con il lavoro e con la maturazione sono uscite fuori le qualità della rosa. Contro la Juventus non abbiamo snaturato il nostro gioco e abbiamo sofferto nel secondo tempo, portando a casa un punto giusto per quel che abbiamo dimostrato. In questi anni si è creata un’atmosfera speciale, nelle ultime settimane è tornata a fare la differenza. La strada è ancora lunga, ma queste partite ci danno una forza in più. Se Sarri mi ha chiamato per ringraziarmi? No, nessuna chiamata, noi abbiamo fatto un favore solamente alla Spal, a noi stessi. E’ un punto importante e ci deve dare forza, per questo non mi deve chiamare nessuno. Juve-Napoli per lo Scudetto? I bianconeri sono favoriti per storia, rosa e abitudini, ma il Napoli con Sarri ha dimostrato di poter fare molto grazie anche ad un gioco straordinario e sono convinto che si contenderanno il titolo fino alla fine".