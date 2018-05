SPAL, Semplici: "Questo deve essere un punto d'arrivo"

© foto di Federico De Luca

Il tecnico della SPAL Leonardo Semplici ha parlato ai microfoni di Sky: "Questi tre anni sono stati importantissimi sia per me che per la società. Gli addetti ai lavoro ci davano per spacciati ad inizio stagione, vuol dire che abbiamo fatto un grandissimo lavoro. Voglio ringraziare tutti i miei ragazzi, abbiamo fatto un percorso straordinario. Abbiamo risvegliato un popolo che da 50 anni non viveva queste emozioni. Questo non deve essere un punto di arrivo, ma di partenza. I ragazzi hanno creduto nelle idee de loro allenatore ed hanno risposto sul campo. Voglio ringraziare i nostri tifosi, ci sono sempre stati vicini. Per noi questo è uno Scudetto, siamo felicissimi di festeggiare questo traguardo. Il mio futuro? Non ci penso, voglio festeggiare poi quando sarà il momento parlerò con la società".