Spal, Semplici sfida l'Inter: "In campo per vincere, servirà la gara perfetta"

© foto di Federico De Luca

Leonardo Semplici, tecnico della SPAL, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara contro l'Inter. Queste le parole riportate da Fcinternews.it: "Sappiamo tutti la squadra che affronteremo, il suo valore tecnico, la fisicità e la storia”, ha dichiarato il tecnico spallino che ha poi aggiunto: "Ci deve dare solo certezze, indipendentemente dal risultato e ci dovrà far crescere per personalità e condizione. Proveremo a mettere più in difficoltà possibile questa Inter. Come sempre partiremo per provare a portare a casa i tre punti, servirà la partita perfetta”.

Dove deve migliorare la Spal? "Rispetto alle ultime tre sicuramente nel risultato. Per me sarà importante anche dare continuità alle prestazioni che ci sono state, anche se non hanno portato i punti che la squadra poteva meritare per quanto fatto. Questo ci deve far lavorare ancora con più determinazione e desiderio di migliorarsi”.

Sul modulo: “Alcune partite lo scorso anno le abbiamo affrontate con un'unica punta, ma credo che la squadra possa esprimersi al meglio con due attaccanti. Snaturare modulo e caratteristiche di interpretazione della gara dei miei ragazzi non mi pare giusto. Il fatto di avere delle scelte ben venga, è stata allestita una rosa che si sta dimostrando all’altezza della situazione per il nostro obiettivo”.

Sulla situazione in infermeria: "Viviani e Kurtic sono ancora fermi ai box. Con loro anche Simic, vittima di una distorsione alla caviglia. Djourou e Bonifazi sono a disposizione: dopo aver iniziato la settimana a parte si sono regolarmente allenati con il gruppo".

Il tecnico dei ferraresi ha poi parlato di Petagna: “E' l’unico con certe caratteristiche, il turn over toccherà anche a lui ma vedremo quando o perché”.

Su Everton Luiz: “Per me lui è un titolare, è cresciuto tanto dal suo arrivo e a Genova l’ho tolto solo perché già ammonito. In lui crediamo molto e domani, dal primo minuto o a gara in corso, potrà darci una mano. Ci vorrà qualità di palleggio ma anche intensità nell’andare a riconquistare palla. Dovremo rischiare di più”.

Infine su Missiroli: "E' un giocatore importante per noi, possibile che rientri dal primo minuto".