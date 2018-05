Spal, Semplici: "Sono orgoglioso. Ora parlerò col club per ripartire"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il tecnico della SPAL Leonardo Semplici ha parlato a Sky Sport in occasione della consegna del 'Timone d'Oro': "Molti all'inizio ci davano già per retrocessi. L'aver raggiunto questo traguardo mi inorgoglisce, una piazza importante come Ferrara è tornata nel calcio che conta. Questa è una tappa importante nella mia piccola carriera, eravamo tutti esordienti. Ho un contratto fino all'anno prossimo, ora festeggiamo poi al momento giusto ci confronteremo come abbiamo sempre fatto per provare, possibilmente, a ripartire insieme".