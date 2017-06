SPAL, si avvicinano Heurtaux e Zigoni

© foto di Federico Gaetano

Secondo quanto riportato da gazzamercato c'è da registrare l'esito positivo dell'incontro fra la SPAL e l'agente del difensore centrale dell'Udinese Thomas Heurtaux. Il francese nelle ultime stagioni ha trovato sempre meno spazio e cerca rilancio altrove. Altro summit positivo per Gianmarco Zigoni, reduce proprio da una stagione in prestito a Ferrara dove ha segnato 10 reti in 36 partite. Di proprietà del Milan, il giocatore potrebbe restare con gli estensi anche in Serie A.