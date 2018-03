SPAL, sondaggio di Bologna e Genoa per Semplici

© foto di Chiara Biondini

E' ancora in bilico il futuro di Roberto Donadoni sulla panchina del Bologna. Il tecnico ex Parma e Nazionale italiana, nonostante un altro anno di contratto, potrebbe lasciare la panchina felsinea a fine stagione. Secondo il Resto del Carlino, si vocifera di un sondaggio fatto dal Bologna e dal Genoa per Leonardo Semplici, attuale tecnico della SPAL.