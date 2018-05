SPAL su Thereau. La Fiorentina pensa a Viviani e Lazzari

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Il mercato della SPAL entra nel vivo. Come abbiamo già scritto il club estense è attento alla situazione di Cyril Thereau della Fiorentina e secondo la Nuova Ferrara l'operazione è fattibile per diversi fattori. I viola farebbero partire senza troppi problemi l'ex Udinese e la SPAL sarebbe pronta ad offrirgli un anno di contratto. Il suo nome potrebbe rientrare in un discorso più ampio, visto che a Corvino piacciono da tempo Manuel Lazzari e Federico Viviani. Sul primo tuttavia è forte il pressing della Lazio, mentre il secondo (che dovrà essere riscattato dal Verona) costa circa 6 milioni di euro. La SPAL, per compensare la differenza, potrebbe chiedere un giovane alla Fiorentina da scegliere fra Venuti, Gori, Castrovilli e Diks.