E' previsto per oggi un incontro tra SPAL e Torino per Kevin Bonifazi e Iago Falque. Il Resto del Carlino spiega che l'accordo di massima per il centrale e col centrale c'è, a tenere in ansia gli estensi è la risposta dell'attaccante. Il club di via Copparo non prende in considerazione l'ingaggio del solo Bonifazi, su Iago però ci sono Genoa, Espanyol e Al Nasr.