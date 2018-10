SPAL, Vagnati: "Abbiamo le basi e le potenzialità per restare in A a lungo"

Davide Vagnati, direttore sportivo della SPAL, parla così a La Nuova Ferrara del cammino in massima serie degli estensi: "Noi diciamo spesso di voler emulare ciò che ha fatto il Chievo negli anni scorsi, restando costantemente in serie A. Abbiamo le basi e le potenzialità per restare in questa categoria a lungo e non abbiamo necessità di vendere. Ovviamente non pensiamo di essere un punto d’arrivo per i calciatori, se dovessero esserci delle situazioni le valuteremo. Ma non avremo il coltello alla gola di chi deve fare per forza cassa".