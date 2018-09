SPAL, Vagnati: "Orgoglioso dei risultati, obiettivo resta la salvezza"

Davide Vagnati, direttore sportivo della SPAL, ha parlato a Radio Marte all'indomani della vittoria in campionato contro l'Atalanta. "Fanno piacere i complimenti, ma manteniamo il giusto equilibrio. Questi sono punti importanti ma non vanno posti in relazione al secondo posto, abbiamo giocato solo poche partite, il nostro obiettivo restano i 40 punti. Sicuramente sono risultati che ci rendono orgogliosi e più consapevoli delle nostre qualità, ma restiamo con i piedi per terra. La continuità nel calcio è fondamentale, noi è dal 2014 che andiamo avanti con questo allenatore, con questo staff tecnico, cercando ogni anno di inserire le pedine giuste", ha detto il ds estense.