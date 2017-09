SPAL, Vagnati: "Paloschi ci darà una grande mano contro l'Inter"

Intervistato dal quotidiano locale La Nuova Ferrara, il direttore sportivo della Spal Andrea Vagnati ha parlato di Alberto Paloschi, punta della formazione biancoazzurra: "Mi hanno chiamato diverse squadre di serie A: io penso che Alberto potrà darci una grande mano già contro l'Inter. Abbiamo ricevuto anche diverse offerte dall'estero importanti per alcuni giocatori, io ringrazio la proprietà che le ha rifiutate mostrando ancora una volta di non essere qui per lucrare ma per dare continuità a un progetto"