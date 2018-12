© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Mattia Valoti, centrocampista della SPAL, ha rilasciato alcune dichiarazioni nella zona mista del San Paolo dopo il ko contro il Napoli: "Siamo dispiaciuti, avremmo meritato almeno il pareggio, ma siamo fiduciosi per il futuro perchè abbiamo affrontato a testa alta una squadra fortissima attrezzata per vincere il campionato. Nella ripresa, siamo stati bravi a non disunirci e per poco non abbiamo pareggiato".