SPAL, Vicari: "Col Chievo per i 3 punti. Siamo in linea con gli obiettivi"

Fonte: estense.com

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il difensore della SPAL Francesco Vicari ha parlato dell'inizio di stagione della squadra di Semplici e degli obiettivi: "Dopo il Genoa il gruppo era giù di morale. Anche se alla vigilia sapevamo che avremmo incontrato una squadra forte, per quello che si è visto abbiamo buttato via due punti. Il Chievo? Nelle ultime partite si è messo a posto. Sappiamo che incontriamo una squadra forte, anche se sulla carta non ha dimostrato questo. Ma noi giochiamo in casa, ci giochiamo tanto e vogliamo tornare alla vittoria. Obiettivi? A inizio stagione sentivamo molte voci sull’Europa League, ma sapevamo che la serie A non è così facile come molti dicevano. Però, guardando la classifica, siamo in linea con gli obiettivi".