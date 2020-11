Spalletti, Conte e anche Allegri? Così l'Inter avrebbe potuto pagare lo stipendio di CR7

C'è strategia e strategia. E quella sull'allenatore dell'Inter, che ha portato il club milanese ad andare all-in su Antonio Conte, rendendolo il tecnico più pagato della Serie A e uno dei più stipendiati al mondo, per adesso non sta pagando. 12 milioni di euro, cifra faraonica, per posare sulle sue spalle la responsabilità di buttare la Juventus giù dal trono. A cui si sommano, su casse claudicanti, anche i 5 percepiti da Luciano Spalletti che dalla sua Toscana si gode per adesso l'ultimo anno di un dorato buen retiro. In attesa di tornare in corsa, s'intende, ma gli esoneri dei grandi allenatori pesano. Per questo, anche per questo, la Juventus ha deciso di andar su Andrea Pirlo una volta salutato Maurizio Sarri. L'Inter ha puntato tutto su Conte, anche economicamente, e pensare di esonerarlo, magari per andare a prendere Massimiliano Allegri, vorrebbe dire mettersi in casa un altro stipendio faraonico. Potrebbe Allegri, nel caso, chiedere meno di Conte? E se sì, di quanto? Per questo, fatti due conti molto rapidi e approssimativi, siamo comunque nell'intorno dei 31 milioni annui di Cristiano Ronaldo. Non solo: per Conte verrebbe pure meno lo sgravio fiscale dovuto al rientro dall'estero, sicché la spesa andrebbe ad aumentare. La Juventus ha preferito la spending review, con Pirlo dopo Sarri, già con CR7 in casa. L'Inter rischia grosso, esonerare Conte è impossibile a meno che non decida di promuovere un tecnico delle giovanili. A meno che, altrimenti, non voglia pagare Cristiano Ronaldo senza averlo in rosa.