Spalletti: "Ho 4 possibili trequartisti in questa Inter per il mio 4-2-3-1"

Luciano Spalletti, allenatore dell'Inter, ai microfoni di Rai Sport ha spiegato la scelta di inserire dal primo minuto Joao Mario, trequartista portoghese tra i peggiori al Dall'Ara nella sfida contro il Bologna finita 1-1: "Secondo me Joao Mario e Brozovic possono ricoprire questo ruolo, hanno le qualità e le caratteristiche per completare quel reparto. Per quanto mi riguarda non preferisco un trequartista statico che abbia quella posizione solita e riconoscibile anche per gli avversari, voglio un trequartista che ruoti e giochi basso. Li alterno con Borja Valero e Vecino che lo sanno fare, solo Gagliardini è uno che si butta meno in avanti. C'è da lavorare in queste rotazioni e riconoscere in maniera più completa quello che dobbiamo fare e capire la rotazione".