Spalletti: "Miranda fortissimo, del futuro ne parleremo con tranquillità"

Durante l'odierna conferenza stampa il tecnico dell'Inter Luciano Spalletti ha parlato della situazione di Miranda in relazione al futuro: "Non abbiamo nessuno a scadenza, questo la dice lunga sul pensiero della società. Miranda è un calciatore fortissimo, è il centrale del Brasile e questo dice tutto. E' uno dei più forti del suo ruolo, è disponibile, gentile, ha personalità... Per me si deve solo lasciar passare il tempo, il direttore e Miranda sono nelle condizioni di poter parlare con tranquillità".