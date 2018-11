Spalletti: "Mourinho? Se stuzzichi il leone, questo poi ruggisce"

© foto di PhotoViews

Nel corso della consueta conferenza stampa pre-gara, il tecnico dell'Inter Luciano Spalletti ha parlato anche del gesto di Josè Mourinho allo Stadium dopo la vittoria con la Juventus: "Lui stesso ha detto che a freddo non lo rifarebbe. Ci trova tutti d'accordo, sarebbe forse stato meglio. Però ci sono pressioni emotive in determinate partite e il rischio di cadere in qualche provocazione c'è. Penso che fino a quando si resta su fatti di questo livello è tutto parte dello spettacolo. Se stuzzichi il leone, questo poi ruggisce".