Intervistato dal Corriere della Sera, il tecnico dell'Inter Luciano Spalletti risponde a chi lo vede meno aggressivo nelle risposte rispetto al periodo in cui ha allenato la Roma: "Quell'atteggiamento non lo ritengo necessario all'Inter. Io prendo la forma del contesto. Avevo detto alla Roma che non avrei rifirmato il contratto a inizio stagione, mi attaccavano e rispondevo. Mi fa sorridere quando dicono che sono stato io a far smettere Totti. Io non ho firmato, lui poteva farlo".