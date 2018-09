Spalletti squalificato per un turno: la motivazione del Giudice Sportivo

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Luciano Spalletti fermato per un turno dal Giudice Sportivo. L'allenatore dell'Inter, allontanato dal direttore di gara Marco Guida per una esultanza ritenuta eccessiva durante Sampdoria-Inter, è stato squalificato con questa motivazione: "Per avere, al 49° del secondo tempo, immediatamente dopo la realizzazione del gol, assunto un atteggiamento polemico nei confronti del Quarto Ufficiale uscendo dall’area tecnica; già diffidato".