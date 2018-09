Spalletti squalificato per un turno: non sarà in panchina in Inter-Fiorentina

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Un turno di squalifica per Luciano Spalletti. L'allenatore dell'Inter non potrà sedere in panchina contro la Fiorentina a causa dell'espulsione rimediata contro la Sampdoria: sabato sera il tecnico di Certaldo è stato allontanato per una esultanza ritenuta eccessiva dal direttore di gara Marco Guida.