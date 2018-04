Spalletti su Salah: "Ha ancora margini di miglioramento. Klopp lo aiuta"

© foto di Federico Gaetano

Luciano Spalletti, tecnico dell'Inter, ha parlato dello straordinario momento di forma attraversato da Salah in conferenza stampa, alla vigilia della sfida contro la Juventus: "Il suo talento l'ho toccato con mano e lo conosco bene. So quanta qualità può esibire in una partita di calcio. Ci ha messo tanto Klopp. Quante volte gli dicevo di accentrarsi, ma a lui però piaceva molto giocare esterno. Direi che si è reso conto di quale deve essere la sua posizione di partenza e così ne può trarre beneficio. Ha ancora margine, ama il suo lavoro e i compagni di squadra. Vuole sempre mettere in campo tutto sé stesso".