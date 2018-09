Spalletti sulla squalifica: "Si rischia di creare un precedente pericoloso"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Luciano Spalletti, tecnico dell'Inter, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match contro la Fiorentina. Ecco le sue dichiarazioni sulla squalifica comminatagli dal Giudice Sportivo dopo l'esultanza per la rete di Brozovic contro la Sampdoria, giudicata eccessiva: "A volte vado al di là di ciò che è consentito. Sono molto emotivo, ma in questo caso non riesco proprio a capire. È una reazione naturale. Sono solo dispiaciuto e per questo non voglio parlare dell'episodio. Si trattava di un gol importante e ho reagito così. In questo modo però si crea un precedente poi pericoloso per il futuro".