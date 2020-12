Speciale Europa League - Wolfsberger, per il Milan può essere l’occasione di studiare Joveljic

vedi letture

Alle 13 andrà in scena il sorteggio per i sedicesimi di finale di Europa League. Scopriamo le possibili avversarie di Milan, Napoli e Roma.

Alla Roma non evocherebbe ricordi così dolci. Il Wolfsberger, infatti, ha già affrontato i giallorossi nella passata edizione dell’Europa League, nella fase a gironi. E la squadra di Fonseca, pur passando il turno, non riuscì a battere gli austriaci: 1-1 all’Olimpico, 2-2 in trasferta. Questa stagione, però, non è andata benissimo per la formazione guidata da Ferdinand Feldhofer: se in Europa è stata una sorpresa e ha centrato lo storico passaggio ai sedicesimi di finale, in patria in questo momento lotta per uscire dalla zona che sostanzialmente comporterebbe l’accesso ai playout per la retrocessione.

Come è andata nel girone - Come detto, si parla della vera sorpresa della competizione. Il Wolfsberger ha infatti chiuso il gruppo K come secondo a 10 punti, alle spalle della Dinamo Zagabria a 14. Non era affatto scontato: le altre squadre erano infatti Feyenoord (travolto in Olanda 4-1) e CSKA Mosca (battuto in Russia 1-0). L’underdog della fase a gironi, a tutti gli effetti.

La stella - Dejan Joveljic - Uno da tenere d’occhio. Classe ’99, centravanti, nato in Bosnia ma serbo e cresciuto nella Stella Rossa di Belgrado. Non altissimo, discretamente dotato palla al piede, ha nel tempismo e nelle capacità in area da rigore le sue migliori qualità. È di proprietà dell’Eintracht Francoforte, che nel 2019 ha sborsato 4 milioni per poi prestarlo dapprima all’Anderlecht, dove non è andata benissimo. In Austria sta segnando con grande continuità ed è finito nel mirino del Milan: trovarselo di fronte potrebbe essere una buona occasione per studiarlo.

L'undici tipo - (4-3-1-2): Kofler; Novak, Baumgartner, Lochoshvili, Scherzer; Leitgreb, Wernitznig, Taverner; Liendl; Joveljic, Dieng.

Coefficiente di difficoltà - 1,5/5