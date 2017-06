Speciale Fiorentina, Della Valle e la cessione: 221 milioni investiti in 15 anni

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

La notizia della 'messa in vendita' della Fiorentina, ieri ha sconvolto il mondo del calcio in Serie A. Una doccia fredda che però era nell'aria dopo il famoso 'passo indietro' sventolato da Andrea Della Valle in seguito alle contestazioni dei tifosi a fine dello scorso campionato. Subito dopo l'annuncio sul sito ufficiale, si sono iniziati a rincorrere dati e opinioni sul valore della società, ma per fare chiarezza sotto questo punto di vista, bisogna partire dal primo dato di fatto: i milioni investiti dalla famiglia proprietaria del club viola in questi quindici anni sono stati 221,3. Una cifra ben diversa dai 300 milioni che talvolta i dirigenti della Fiorentina hanno sbandierato davanti ai cronisti parlando dell'impegno dei Della Valle e che è il dato di partenza per calcolare l'eventuale richiesta per la cessione della società.

Nell'era Della Valle, che ha acquistato il club a prezzo di saldo dopo il fallimento di Cecchi Gori e la retrocessione in C2, gli investimenti maggiori sono arrivati dopo il ritorno in Serie A. Nel 2005 e nel 2006, i versamenti hanno toccato i 34 milioni di euro, cifra mai più raggiunta negli anni successivi. Nel 2007 e nel 2008 sono stati 20 milioni e nel 2009 addirittura 10. Nel 2010 e nel 2011, grazie alle plusvalenze arrivate dai calciatori in uscita, i Della Valle non hanno dovuto mettere mano al portafoglio, mentre nel 2012, c'è stato il picco della seconda parte della loro gestione con 23,9 milioni versati per ripianare il bilancio. Negli ultimi 4 anni sono stati 47 i milioni totali investiti, considerando però, che nel 2016, la famiglia marchigiana, ha potuto nuovamente contare sugli introiti delle cessioni senza dunque mettere mano al portafoglio come nel 2010 e nel 2011.