Spezia, Marchizza: "Tornare qui era quello che volevo. Ringrazio il Mister e la società"

E insieme a Roberto Piccoli e Federico Mattiello, lo Spezia questa mattina ha presentato anche Riccardo Marchizza, tornato in Liguria dopo il prestito della scorsa stagione. “Per me tornare è motivo d’orgoglio, era quello che volevo dopo la stagione dello scorso anno, soprattutto per il rapporto che si era instaurato con i compagni e i tifosi. Ringrazio il mister per aver dimostrato ancora una volta fiducia nei miei confronti e la società per l’operazione. Sono felicissimo, era quello che volevo, perché lo Spezia è la squadra che mi ha permesso di conquistare la Serie A” le sue parole.