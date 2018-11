Spezia, su Okereke anche Genoa e Frosinone

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Oltre a Eibar, Standard Liegi ed Heereveen all'estero e Sampdoria in Italia, altri due club hanno messo nel mirino l'attaccante dello Spezia David Okereke, classe '97. In occasione del recupero contro il Benevento infatti sugli spalti del Picco sono stati avvistati Giorgio Perinetti e Stefano Capozucca, uomini mercato rispettivamente di Genoa e Frosinone, due club che cercano un esterno d'attacco per rinforzare la rosa già a gennaio. Lo riporta Cittadellaspezia.it spiegando che difficilmente il club bianconero lascerà partire l'attaccante a metà stagione.