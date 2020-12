Spezia, tre idee per il mercato di gennaio: Ounas, Sabelli e Nsame

vedi letture

Tre idee di mercato per lo Spezia per cercare di conquistare una storica salvezza in serie A. Il primo nome sul taccuino del ds Meluso è quello di Adam Ounas esterno offensivo che il Napoli ha prestato al Cagliari in estate. L'altro nome per l'attacco è quello di Jean-Pierre Nsame attaccante camerunese dello Young Boys, mentre in difesa piace Stefano Sabelli del Brescia. Lo riporta Tuttosport.