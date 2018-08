Sporting, Trotta si avvicina: è la prima alternativa a Muriel

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Lo Sporting Lisbona è pronto a pescare in Italia il suo prossimo attaccante. Il club lusitano sta infatti valutando con grande attenzione il profilo di Luis Muriel, in forza al Siviglia con tutte le difficoltà di un’operazione complicata. La prima alternativa è rappresentata da Marcello Trotta, che da diversi giorni imperversa sulle prime pagine dei quotidiani sportivi portoghesi. L’attaccante del Sassuolo rappresenta la prima scelta dello staff tecnico del club biancoverde che sta lavorando arrivare alla definizione della trattativa. Lo Sporting é infatti alla ricerca di un attaccante mobile, di corsa e sacrificio oltre che di attitudine al gol, per questo il profilo dell’italiano ha scalato tutte le gerarchie di gradimento e si sta avvicinando a diventare il prescelto. Anche più di Lapadula, che pure è stato sondato ma non convince del tutto a causa dei problemi fisici che lo hanno colpito nell’ultima stagione. Trotta ha scelto lo Sporting, il club lo vuole con forza. Tutti gli ingredienti per la fumata bianca.