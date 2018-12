Sprecone e distratto, Milan eliminato con rimpianti. E Higuain è ancora assente

© foto di PHOTOVIEWS

La sconfitta, dolorosa e inaspettata di Atene, ha lasciato l'amaro in bocca a Gennaro Gattuso. Non solo per il risultato che condanna i rossoneri all'eliminazione dall'Europa League, quanto per le tante ripartenze sciupate da Higuain e compagni e la mancanza di concentrazione e di lucidità in difesa. Un problema, questo, che non fa dormire sonni tranquilli al tecnico calabrese, che ora è chiamato a dare la scossa ai suoi ragazzi per raggiungere l'obiettivo più importante, quel quarto posto che garantirebbe l'accesso alla prossima Champions League.

"Abbiamo fatto una figuraccia, chiedo scusa ai nostri milioni di tifosi". Ringhio è apparso comunque piuttosto consapevole dei limiti della sua squadra e si è assunto le responsabilità per il k.o.. Responsabilità che dovrebbero assumersi anche gli elementi più importanti ed esperti della rosa, da Calhanoglu a Higuain. Il turco continua nel momento negativo: mai nel vivo della manovra, incapace di saltare l'uomo e creare pericoli nemmeno con le conclusioni dalla distanza. L'argentino, invece, conferma la propria allergia alle partite decisive, quelle che hanno un valore altissimo. Come con le maglie di Real, Napoli, Juventus e Argentina, anche con il Milan finora gli è mancata la zampata vincente, il guizzo del fenomeno in grado di trascinare i compagni e vincere certe partite da solo. Quello che riesce bene a Cristiano Ronaldo.