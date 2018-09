Spurs a condurre a San Siro: segna Eriksen, Handanovic sfortunato

© foto di DANIELE MASCOLO/PHOTOVIEWS

Tottenham a condurre a San Siro: Eriksen vince un contrasto, si mette in proprio ed esplode il destro da fuori. Handanovic respinge, tutti gli altri bucano la respinta e ci pensa ancora Eriksen a calciare. Deviazione beffarda di Miranda, Handanovic prova ad arrivarci con un colpo di reni ma non ce la fa: tocca e spedisce in fondo al sacco.