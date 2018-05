Squinzi: "Politano da Roma o Napoli. Balo? Sapevo si fosse proposto"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Giorgio Squinzi, presidente del Sassuolo, ha rilasciato alcune dichiarazioni a margine di un evento a Milano. Di seguito quanto raccolto da Fcinternews.it: "Io sono milanista, quella contro l'Inter è stata una bella partita in cui il Sassuolo ha vinto senza demeritare. Una partita molto bella e giocata a livello di una grande squadra, come spesso il Sassuolo fa. E' la quinta volta che battiamo l'Inter, non è più un caso. Berardi o Politano all'Inter? Berardi è tifoso dell'Inter ma questo non toglie che sabato sera ha fatto un gol strepitoso tirando col destro che non è il suo piede. Politano credo sia più per la Roma o il Napoli. Possono far bene anche in Nazionale e non dimentichiamo Acerbi che ha giocato 100 partite in A con noi senza prendere un'ammonizione o un rosso, un giocatore straordinario. Balotelli? Sapevo che si era offerto ma non c'è mai stata un'opzione considerata seriamente, resta un grande giocatore, ha un potenziale atletico e non solo di altissimo livello, se si inserisce con il modo giusto può fare la fortuna di qualunque squadra e anche della Nazionale".