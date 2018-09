Stampa svedese attacca Olsen. Ma i compagni lo difendono: "È da Roma"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

La stampa svedese attacca il nuovo portiere della Roma Robin Olsen, definito non all'altezza della porta del club giallorosso. A difendere il classe '90 ex Copenaghen sono però i suoi compagni di Nazionale con un passato o un presente in Serie A, intervistati dall'Expressen. Il primo è stato l'ex difensore del Torino Pontus Jansson, oggi al Leeds: "Alcuni media svedesi stanno sbagliando nei suoi confronti. Sui giornali e siti italiani leggo buone valutazioni sulle sue partite, ma poi puntualmente viene screditato dai media locali. Questo non è buon giornalismo". Stesso pensiero per il centrale del Bologna, Filip Helander: "Nelle prime giornate di campionato Robin ha giocato bene. Certo, è difficile sostituire il miglior portiere della passata Serie A (Alisson, ndr), ma per ora Olsen se la sta cavando bene”. Chiosa col genoano Oscar Hiljemark: "La Roma è un grande club e ovviamente Robin ha qualche pressione in più nel dover sostituire Alisson, ma non si può impiccare il portiere se la squadra perde o pareggia una partita. Sono sicuro che la squadra giallorossa non abbia fatto un grande cambiamento in porta, Olsen è un grande portiere e lo ha dimostrato anche al Mondiale".